La storia della medicina: prevenzione e confronto tra Calabria e Cuba

La storia della medicina approda al Liceo Vito Capialbi, in un’iniziativa organizzata dal chapter di Vibo Valentia della Filitalia International guidato da Michele La Rocca. Nell’istituto Vibonese, per l’occasione parteciperanno degli ospiti internazionali, tra questi il cardiologo, Professor Pasquale Nestico della Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University di Philadelphia e fondatore della Filitalia International, il Capo Missione dei medici cubani in Italia, dottor Luis Enrique Perez Ulloa e direttamente dal Ministero della Salute Pubblica di Cuba, il dottor Jose Luis Aparicio Suarez e la dottoressa Mayppe Gonzalez Jardinez.

I lavori, coordinati dalla Presidente della Commissione Comunicazione della Filitalia International di Vibo Valentia, Rosamaria Gullì, saranno arricchiti dall’antropologo Pino Cinquegrana, dal dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, dal presidente del chapter di Vibo Valentia Michele La Rocca e dall’assistente esecutivo del sodalizio italoamericano Nicola Pirone.

Visti gli illustri ospiti provenienti da Cuba, alla manifestazione prenderà parte anche il presidente del chapter di Filitalia International di Holguin, Yosbani Rodriguez Bruzón. L’evento, in collaborazione con la scuola e la webtv dei Calabresi nel mondo www.kalabriatv.it, sarà l’occasione per gli studenti per conoscere la storia della medicina, in particolare quella del Vibonese che fino a mezzo secolo fa poteva vantarsi di ospedali all’avanguardia dal quale confluivano da tutto il mondo.

La presenza dei due funzionari del Ministero della Salute Pubblica di Cuba, sarà un modo per conoscere da vicino come nel paese caraibico si sfornino delle eccellenze nel campo della medicina, tanto, che la Regione Calabria ha dovuto fare ricorso a loro per sopperire alle carenze nei nosocomi e cercare di garantire il diritto alla salute.

Il dottor Pasquale Nestico, invece è un luminare della cardiologia Nord Americana, ma non ha dimenticato le proprie radici, poiché proviene da Isca sullo Ionio nella provincia di Catanzaro e con la sua Filitalia International si occupa anche di diritto allo studio, poiché ogni anno elargisce borse di studio e un programma di scambio culturali con i ragazzi italiani iscritti all’associazione, che hanno la possibilità di recarsi negli Stati Uniti per un’esperienza nel campo di studi o di lavoro.

Il Capialbi di Vibo Valentia, grazie al professor Pino Cinquegrana,

presidente della Commissione Lingua & Cultura del chapter Vibonese di Filitalia International, ospita un nuovo appuntamento internazionale dell’associazione fondata dal dottor Pasquale Nestico nel 1987 e oggi guidata da Saverio Nestico. Nel maggio 2022, infatti, si era svolto nell’istituto vibonese il convegno Colombo e gli italiani nel mondo a 530 anni dalla scoperta dell’America.

