La storia del calabrese Ciccio a Le Iene: “peso 200kg, aiutatemi” | VIDEO

Questa è la storia di Francesco Calzone, da tutti conosciuto come Ciccio, 44enne di Pizzo Calabro in provincia di Vibo Valentia. Una vita come tante, se non fosse che quella di Ciccio sembra essere appesa ad un filo: i suoi 200 chili sono diventati un serio pericolo per la sua salute. Una condizione fisica invalidante, sia per lui che per familiari ed amici.

Ed è proprio un amico, Giuseppe Romano, che si è rivolto a Le Iene per chiedere aiuto e convincere l’amico a cambiare. Ciccio è, infatti, un grande fan della trasmissione di Italia 1 e, solo loro, potrebbero aiutarlo ad uscire da questo stato che lo costringe a vivere in modo limitato.

La iena Alessandro De Giuseppe lo ha raggiunto fino a Pizzo per chiacchierare un po’ con lui: “tu puoi vivere di più se ti guardi da quello che ti fa male – dice Ciccio – è quello che in questo momento mi fa più male è il cibo”. Ed è proprio il cibo il peggior nemico del 44enne che soffre di obesità: nel mondo, infatti, 1 persona su 7 è obesa, mentre in Italia è 1 su 10. Una patologia che non porta solo ad accumulare chili ma è anche tra le prime cause di scompensi fisici e limitazione alla mobilità.

Ciccio e Alessandro diventano presto amici e, indossando una maglietta 6xl, la iena comincia ad intervistarlo. Francesco, nonostante i chili, sembra a suo agio con il suo corpo: “se non lo accettassi, non starei a petto nudo davanti ad una telecamera”. Nelle parole di Ciccio sembra quasi ci sia rassegnazione: “la mia vita l’ho vissuta però, col passare degli anni, i problemi aumentano”.

La dipendenza di Ciccio inizia per colpa di un forte trauma: “a 9 anni ho perso mia mamma ed ho cominciato a mangiare per riempire quel vuoto. Sono diventato il viziato della famiglia: mi davano tutto quello che volevano”. Ma il 44enne ha provato diversi metodi per perdere i chili in eccesso: “avevo perso la prima volta 40 chili ma li ho ripresi. Poi 30 e li ho ripresi tutti. Poi ho fatto il palloncino gastrico però non si può tenere più di 4 mesi”. Ciccio ha anche ricorso alla dieta chetogenica con conseguenze devastanti e l’aumento dell’acido urico: “e allora ho mollato”, sospira.

Ma un cambio radicale è in arrivo: insieme a Le Iene, Ciccio comincia una nuova fase di dimagrimento, si spera quella definitiva. Vola verso Napoli dove viene preso in carico in una nota clinica dimagrante. A supportarlo, non solo il medico che interverrà chirurgicamente, ma anche una psicologa, che lo avverte: “se scappi di nuovo, noi non possiamo più aiutarti”. Ce la farà Ciccio? Il suo viaggio continua nelle prossime puntate!

