Sport di tutti – Inclusione apre a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Sport di tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità.

Sport di tutti – Inclusione è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Il Progetto, che è stato avviato lo scorso 07.12.2023, è stato presentato il 17 marzo e hanno preso parte alla Conferenza Stampa il dott. Walter Malacrinio di Sport e salute, il sindaco della cittadina di Santa Eufemia d’Aspromonte Prof. Pietro Violi e i rappresentanti dei partner Asd Errecitre Ets Aps – Asd Young Boys – Asd Olympus – Asd Gold Gym – Croce Rossa Italiana – Comune Di Santa Eufemia D’Aspromonte – Parrocchia Santa Eufemia – Associazione Musicale Città di Bagnara che si occuperanno delle attività sportive come pallavolo, ginnastica e danza e delle attività extra come educazione alla salute escursioni e attività musicali.

Il tutto è iniziato in un clima gioioso che ha visto sfidarsi in partita di calcio e pallavolo i ragazzi e bambini partecipanti al progetto, di cui si ricorda che le attività sono gratuite. Per completare il clima festoso si è esibita la banda musicale, allietando i partecipanti gustando anche un buon buffet.

Il Presidente dell’associazione capofila ASD La Madonnina, Sig. Lorenzo Forgione, ha presentato il progetto che ha durata di due anni ed ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso iniziative che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, valorizzando la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

Con tale iniziativa si garantisce la promozione, attraverso l’attività fisica gratuita a partire dai 5 anni di età, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

SPORT DI TUTTI – Inclusione ha l’obiettivo di:

promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;

incoraggiare la realizzazione di attività sportiva che agevoli la partecipazione delle categorie vulnerabili;

supportare le ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolta a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in altre strutture di recupero.

Le attività sono gratuite, sarà sufficiente recarsi presso il Centro e iscriversi alle attività proposte.

Per informazioni:

Lorenzo Forgione – forgionelorenzo1979@libero.it

