Tragedia familiare in Spagna, più precisamente ad Alboloduy, in Almería, dove due bambine di 2 e 4 sono state trovate morte in casa, così come riporta El Mundo. Il corpo è stato ritrovato dalla madre 23enne, che ha accusato il suo ex compagno di averle avvelenate. L’uomo, 35 anni, si è tolto la vita. Aveva un’ordinanza restrittiva dal 2022, perché la donna lo aveva denunciato per violenza domestica, sostenendo di essere stata picchiata ripetutamente anche quando era incinta.

Nonostante ciò, l’uomo poteva vedere le bambine nel weekend in un determinato orario. Il processo dopo la denuncia era fissato per il 10 aprile.

