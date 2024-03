Spadafora: consegnati i lavori del nuovo liceo Galilei, 5 milioni di investimento con fondi PNRR

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina ha consegnato i lavori per la realizzazione della costruzione del nuovo liceo scientifico “Galileo Galilei” al Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. – Società Cooperativa in sigla “CONSCOOP” di Forlì. L’importo complessivo progettuale è di 5.814.586,95 euro ed è stato finanziato con Fondi PNRR. I lavori cominceranno questo mese per concludersi entro marzo 2026.

Le parole di Puccio

“Si tratta – ha dichiarato il direttore Generale e Dirigente della IV Direzione “Edilizia” della Città Metropolitana Salvo Puccio – di un progetto sperimentale perché viene fuori da una gara che ha realizzato il Ministero dell’Istruzione, attraverso un concorso di progettazione, e che noi abbiano utilizzato facendolo diventare progetto appaltabile mettendolo, successivamente, a gara tramite accordo di programma con Invitalia”.

I ringraziamenti del sindaco Venuto

Il Sindaco di Spadafora Tania Venuto ha ringraziato la Città Metropolitana per l’impegno profuso nel reperire i fondi e nel realizzare il percorso tecnico-amministrativo che permetterà al territorio di potersi dotare di una nuova sede scolastica all’avanguardia sia dal punto di vista dell’ecosostenibilità, sia dal punto delle dotazioni infrastrutturali, sulla base della relazione redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “Orione” con capogruppo/mandatario l’architetto Giovanni Fiamingo ha scelto tra i consulenti un nome prestigioso della messinese l’architetto Anna Carulli presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sugli adempimenti al D.M 256/2022 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il Principio Do No Significant Harm (DNSH) per un progetto che vedrà applicati i principi di ecosostenibilità e bio-compatibilità. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari“ e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili per un’economia circolare.

Gli interventi

Gli interventi prevedono la demolizione e ricostruzione del preesistente edificio scolastico “Don Orione”, in via Collodi a Spadafora, nell’applicazione della demolizione selettiva prevista per obbligo normativo si garantirà una modalità di demolizione dei rifiuti per frazioni omogenee che favorirà il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

Allo stato attuale, il liceo scientifico “Galilei” di Spadafora, sede associata del IIS “Maurolico” di Messina, svolge le sue attività di formazione presso due diversi plessi scolastici: la sede principale, sita in via Grangiara, è di proprietà della Città Metropolitana di Messina, mentre il plesso (ex Gabelli) sito in via Acquavena, è di proprietà del Comune tirrenico che lo ha ceduto in comodato d’uso gratuito alla Città Metropolitana di Messina. La nuova struttura prevede la realizzazione di 15 aule normali, 2 laboratori speciali.

