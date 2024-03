“Sottotraccia”: il podcast di Alessio Marrari narra Nuccio Schepis, restauratore dei Bronzi di Riace

StrettoWeb

“Dove ogni segreto racconta gli angoli meno apparenti. Sono Alessio Marrari e colleziono storie. Credo che la bellezza sia nell’ombra e la potenza nei dettagli nascosti”, questo è il testo del trailer di “Sottotraccia”, un podcast con DNA 100% reggino, ideato e realizzato da Alessio Marrari, blogger titolare del sito internet “Città di Novara”, comunicatore di grande esperienza, speaker radiofonico e di recente anche podcaster, che non ha mai interrotto il fortissimo legame con la città di Reggio Calabria, nonostante non ci viva più da 25 anni.

“Era da tempo che avevo in mente di realizzare un podcast, nient’altro che un curato file audio, capace di esaltare e mettere al servizio di tutti esperienze di vita di altri esseri umani. Normalmente, sui media, siamo abituati ad ascoltare o leggere famosi che intervistano famosi. Ma, la storia degli uomini, le società civili, i territori, sono implementati da persone normali, protagoniste di percorsi tutti diversi tra loro e gli obiettivi di ognuno sono solo frutto di esperienze, sacrifici, momenti difficili o felici, paure, insicurezze, ma anche soddisfazioni e positività. Ecco, io voglio raccontare proprio tutto ciò sopra menzionato e credo che un podcast sia la corretta via, in un mondo ormai inflazionato da video ed immagini. Un racconto lo si ode e le parole aiutano ad usare l’immaginazione dell’ascoltatore, proprio come quando si legge un libro” specifica Alessio Marrari, autore di “Sottotraccia” e che ha inteso narrare all’interno della prima puntata, la storia di Nuccio Schepis, restauratore dei Bronzi di Riace. Tutti conoscono il volto noto di Schepis, incalza Alessio, ma nessuno conosce la sua storia, il percorso che ha permesso lui di divenire un’eccellenza mondiale del settore del restauro. Il carattere della persona, i fatti che lo hanno forgiato, incoraggiato all’inclinazione verso il mondo dell’arte, in quanto anche scultore, pittore ed artista di fama e caratura notevole. Un reggino che racconta un altro reggino!

“Avevo intervistato Nuccio Schepis nel 2013, quando era ancora impegnato nel lungo e certosino lavoro sulle due meravigliose opere di 2500 anni fa a Palazzo Campanella e siamo entrati subito in sintonia. Lui è una persona meravigliosa di un’umiltà degna delle più grandi eccellenze, dai valori interiori di notevole esempio per tutti e quando ho deciso di partire con il podcast non ho avuto dubbi: Nuccio Schepis doveva essere il primo!” sottolinea Marrari. “Partire con la narrazione di un grande reggino è come onorare casa propria, la terra alla quale sei legato, il mare meraviglioso, i tuoi colori ed i tuoi affetti. Avrei potuto sentire decine di altre persone, ma chiunque viene sempre dopo la mia amata Reggio e la mia gente, soprattutto quella vita meravigliosa che ascolterete nella prima puntata” conclude Alessio.

Sottotraccia è un viaggio nell’oscurità dei segreti umani, un’immersione nelle profondità dell’anima che raramente viene esplorata. Per nulla interessato ai riflettori della fama o delle grandi gesta. Piuttosto, si tuffa nelle ombre, dove si nascondono le storie più vere e intriganti. Ogni episodio sarà un viaggio nel cuore umano, un’indagine nei meandri della psiche e delle esperienze.

Ogni episodio sarà come una discesa in un pozzo senza fondo. Ciò che inizia come un semplice aneddoto o una storia apparentemente ordinaria si trasformerà rapidamente in un’avventura nella complessità umana. Gli ascoltatori verranno risucchiati dalle correnti oscure del destino, afferrati dalle emozioni più profonde e spesso sorpresi dalla verità nascosta dietro l’apparenza.

La forza di “Sottotraccia” risiede nella sua capacità di creare un legame intimo con gli ascoltatori. Ogni storia è raccontata con una sincerità e una vulnerabilità che risuonano nel cuore di chi ascolta. Non si tratterà solo di spettatori distaccati, ma di persone che condivideranno un momento di connessione autentica.

Link Spotify https://open.spotify.com/episode/1fLGGDv6ha9WGz0GpPTJ3v?si=T87yBwoaTN-rkmiEO2YvWw

