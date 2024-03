Sorpreso a rubare finestre in un cantiere: scatta l’arresto a Cosenza

StrettoWeb

Un furto programmato: potrebbe riassumersi così la vicenda che ha visto protagonista un 40enne di Cosenza sorpreso a rubare in un cantiere edile nel centro del capoluogo bruzio. L’uomo era infatti provvisto di attrezzi utili per poter tagliare la recinzione, scavalcare in agilità e rubare i suppellettili presenti sul luogo di lavoro. Colto in flagranza mentre si trovava all’interno del cantiere, la Polizia – in fase di perlustrazione della zona – lo ha trovato intento a lanciare alcune finestre al di fuori della recinzione.

Accanto, un veicolo in cui erano riposti tutti gli strumenti utili per il furto e alcuni infissi già rubati. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti hanno fermato il ladro e lo hanno arrestato. Gli uomini della Squadra Mobile hanno inoltre messo al sicuro la refurtiva: valore del bottino, circa 3500 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.