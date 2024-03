Sondaggi politici: Meloni in calo, flessione per il Pd. Forza Italia tallona la Lega | DATI

StrettoWeb

Partiti e movimenti sono in fibrillazione in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno fondamentali anche per la tenuta del Governo e per l’opposizione. L’ultimo sondaggio Radar / Swg fotografa il partito del premier Giorgia Meloni al 26,8% ed è un’ulteriore flessione rispetto alla settimana scorsa. Perde un decimo, nel centrodestra, anche la Lega che è ormai all’8%, tallonata da Forza Italia (al 7,8%).

Il Movimento 5 Stelle è al 15,3%, in lieve flessione rispetto alla settimana precedente. Chi perde in modo significativo è invece il Pd che torna sotto al 20%.

I dati partito per partito:

