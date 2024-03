Sondaggi politici: nuovo calo di Fratelli d’italia, Il Pd cresce, male il M5S. Tutti i DATI

StrettoWeb

Nella SupermediaAgi/YouTrend di questa settimana, ricavata con una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 29 febbraio al 13 marzo, la coalizione di centrodestra è ancora saldamente in vantaggio col 44,4% ma perde quasi un punto (0,9%) rispetto al dato di due settimane fa.

Si allarga, invece, in modo consistente nel centrosinistra il divario tra il Pd e il M5S. I Dem festeggiano un dato che li segnala in aumento, mentre è in discesa il Movimento 5 Stelle.

Partiti

Fratelli d’Italia 27,5% (-0,4%)

Partito Democratico 20% (+0,6%)

M5s 16% (-0,4%)

Lega 8,2% (-0,1%)

Forza Italia 7,7% (=)

Alleanza Verdi Sinistra 4,2% (+0,2%)

Azione 3,9% (=)

Italia Viva 3,3% (+0,1%)

+Europa 2,9% (+0,3%)

Italexit 1,5% (-0,2%)

Unione Popolare 1,3% (-0,1%)

Noi Moderati 1% (-0,3%)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.