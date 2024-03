Sondaggi politici: calo di FdI, il Pd tiene, Forza Italia incalza la Lega

StrettoWeb

I partiti politici sono impegnati nelle trattative per le elezioni europee e per le regionali. Già passate quelle in Sardegna, domenica si voterà in Abruzzo e successivamente in Basilicata. Secondo l’ultimo rilevamento Radar Swg, Forza Italia tallona della Lega: nella settimana appena conclusa, hanno guadagnato mezzo punto percentuale, confermando un trend in ascesa. In contemporanea, il partito di Salvini continua a perdere consenso e scende di un ulteriore decimo di punto. Al momento, quindi, la Lega è all’8% e Forza Italia è al 7,6%. Fratelli d’Italia si attesta il partito della premier al 27,3%, il dato più basso dal 2022.

Nel centrosinistra, il Pd si conferma al 20%, il M5S sale al 15,8%. Azione è al 4,3%, mentre Alleanza Verdi Sinistra è stabile al 4,1%. Male invece Matteo Renzi: Italia Viva è al 3,1%. +Europa si ferma però 2,8%.

