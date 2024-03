Siracusano: “non abbiamo ancora il Ponte per colpa di Prodi e Monti”

StrettoWeb

“Il presidente Silvio Berlusconi aveva avviato la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina tra il 2001 e il 2006. C’era tutto: progetto definitivo e cantierabile, e autorizzazioni ottenute a tutti i livelli. Oggi, dopo il decreto Ponte, stiamo andando così veloci proprio grazie al lavoro fatto in quegli anni”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7.

“Purtroppo non abbiamo ancora il Ponte sullo Stretto perché prima Prodi e poi Monti ne hanno bloccato la realizzazione. Questa grande opera che in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe stata vissuta come un’opportunità, da noi è diventata una questione ideologica, un argomento di lotta politica. È svilente il fatto che nel 2024 ci sia ancora qualcuno che pensi che un’infrastruttura possa essere di destra o di sinistra. Questo governo crede nel progresso, vuole realizzare il Ponte, vuole portare in Sicilia e in Calabria sviluppo, occupazione, turismo e occasioni per nuovi investimenti. Chi vuole il perenne immobilismo e tifa per l’oscurantismo rimarrà deluso”, conclude Siracusano.

