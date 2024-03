“Silenzi inquietanti sul caso dossieraggi. Tentativo di mettere a tacere tutto”

StrettoWeb

“Della vicenda dossieraggio sorprende l’evidente tentativo di mettere a tacere, nascondere, archiviare, far finta che nulla sia successo“. E’ quanto dichiarato in un’intervista al Tempo dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Certi silenzi sono inquietanti. Chissà cosa sarebbe successo se gli spiati fossero stati esponenti della sinistra. Avrebbero gridato non solo allo scandalo, ma anche al colpo di Stato, rincara Foti.

“Qui siamo di fronte ad un atteggiamento che è, nel migliore dei casi di acquiescenza, nel peggiore di connivenza. Difficile poter dire se con il caso del dossieraggio esista un pericolo per la tenuta democratica dell’Italia: servono una serie di informazioni che possono avere, oggi, solo gli organi che si interessano della questione. Senza fare dietrologia, sicuramente, non si può archiviare questa vicenda come un’anomalia del sistema“, prosegue.

Secondo Foti è “difficile ipotizzare quale sia la mano che ha mosso i fili, né tantomeno dire se si tratti di una mente italiana, straniera o italiana e straniera. Qui siamo di fronte ad una serie di episodi di una gravità assoluta“.

