Sicily Football Cup: 70 società e oltre 2.500 atleti da tutta Europa, a Messina il prestigioso torneo di calcio giovanile

Si รจ svolto salone delle Bandiere a palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione della 6ยช edizione del torneo โ€œSicily Football Cupโ€. La manifestazione di calcio giovanile, patrocinata e supportata dal Comune di Messina ed organizzata da Tornei giovanili Sicilia, รจ in programma a Messina e provincia dal 28 al 31 marzo ed รจ riservata alle categorie con fascia dโ€™etร dal 2007 al 2016. Ai nastri di partenza del torneo, che avrร luogo anche in nove impianti della provincia messinese, parteciperanno 161 squadre, 70 societร e oltre 2500 atleti, in rappresentanza, oltre che del territorio regionale e nazionale, di Albania, Germania, Grecia, Inghilterra, Kosovo, Malta, Slovacchia e Romania.

“Opportunitร unica per far conoscere le nostre bellezze”

“Questo torneo sarร un’opportunitร unica per far conoscere le nostre bellezze e le nostre eccellenze a livello nazionale e internazionale. Sono fiducioso che faremo una bella figura e che questa sarร un’occasione indimenticabile per tutti noi”, รจ quanto afferma il sindaco Federico Basile.

