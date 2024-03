Sicilia, i Teatri Massimo e Bellini riconosciuti “Monumenti Nazionali”

StrettoWeb

“Fratelli d’Italia valorizza il patrimonio culturale siciliano: grazie alla Pdl votata favorevolmente oggi in commissione Cultura, il Teatro Massimo di Palermo e con un mio emendamento anche il Teatro Massimo Bellini di Catania, vengono entrambi riconosciuti come ‘Monumenti Nazionali‘. È una legge che è stata approvata oggi con il voto favorevole della commissione Cultura della Camera dei deputati”.

E’ quanto afferma il vicepresidente vicario di FdI, Manlio Messina. “Sono molto soddisfatto di questa legge che finalmente farà ottenere il giusto riconoscimento a una terra che ha talento, storia e un patrimonio artistico di cui siamo fieramente orgogliosi. Ringrazio il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, il ministro Gennaro Sangiuliano e il relatore in commissione Alessandro Amorese – continua Messina in una nota – per la grande attenzione che hanno dimostrato al tema. L’azione di Fratelli d’Italia mette le ali alla cultura e al turismo che sono la spina dorsale dell’economia della nostra Nazione. Ora, dopo l’approvazione, aspettiamo la discussione che arriverà a breve in Aula alla Camera e poi andrà al Senato per il via libera definitivo. Ma nel frattempo siamo pieni di gioia nel vedere i nostri teatri tra le grandi istituzioni culturali italiane”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.