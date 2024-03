Sicilia, De Luca sulla nuova debacle della maggioranza: “il parlamento è stanco di Schifani”

StrettoWeb

“Ancora una volta in aula abbiamo registrato l’assenza del Presidente Schifani e della maggioranza durante la discussione sul Riordino normativa dei materiali da cave e materiali lapidei. Un’assenza sintomo di un atteggiamento poco responsabile da parte della maggioranza, che dimostra una scarsa considerazione per le questioni cruciali discusse nel contesto legislativo. Abbiamo proposto il rinvio in commissione della discussione e abbiamo ottenuto un risultato significativo“. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“La maggioranza è stata travolta dalla forza dei numeri, 26 a 15. Abbiamo voluto dare un segnale ad un sistema del quale non abbiamo paura. È altresì preoccupante notare che il Presidente Schifani, nonostante avesse tempo per trattare questioni commerciali con Farinetti, non abbia trovato né il tempo né la volontà di incontrare la rappresentanza delle mamme dei piccoli pazienti del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina, che questa mattina avevano richiesto un incontro. Questo atteggiamento dimostra una mancanza di attenzione verso le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini, che noi, al contrario, continueremo a rappresentare e a difendere con determinazione. Il Parlamento è stanco dell’ologramma Schifani”, conclude De Luca.

