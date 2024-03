Incredibile in Sicilia, clienti di un agriturismo: “non vogliamo essere serviti dal ragazzo di colore”

StrettoWeb

Un episodio incredibile è accaduto in Sicilia. I clienti di un agriturismo a Trapani hanno chiesto espressamente di non essere serviti dal cameriere di colore. A denunciare l’accaduto è stato lo staff dello stesso locale: “Ieri è successa una cosa che ci ha lasciato senza parole e molto amareggiati! Per chi non lo conoscesse, vi presentiamo Amza, un nostro collaboratore di sala… Camerunense. E’ un instancabile lavoratore, garbato e gentile. Ieri sera abbiamo avuto la spiacevole presenza di alcune persone che ci hanno fatto la richiesta di non voler essere serviti dal “ragazzo di colore”, si legge.

Il titolare ha precisato:“vorremmo chiarire e comunicare che da noi l’accoglienza e l’inclusione è un modo di pensare e di vivere. Vorremmo chiarire e comunicare che se tra i nostri clienti o ospiti ci sia qualcuno che non ha piacere nell’essere servito da Amza o da qualsiasi altro nostro collaboratore per motivi non strettamente professionali, non sarà il benvenuto e non verrà servito affatto da nessun altro. La famiglia Vultaggio e tutto lo staff”, ha scritto ancora l’agriturismo.

