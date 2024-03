Chef Nato Micale brilla ancora, ennesima stella della ristorazione per il Presidente di APCI Sicilia

StrettoWeb

Lo Chef Nato Micale continua a brillare nel campo culinario, è di poche ore fa l’ufficialità dell’ennesima Stella della Ristorazione ottenuta a Torino. Lo Chef Spadaforese ha confermato quanto di buono ha saputo costruire in questi anni, dando lustro, da Presidente, all’APCI Sicilia ancora una volta protagonista all’annuale Simposio “Le Stelle della Ristorazione” nell’ambito di Horeca Expoforum a Torino, evento nato per celebrare l’eccellenza gastronomica, ma anche per far conoscere il lavoro messo in piedi per costruire un futuro brillante ai giovani cuochi.

La manifestazione si è svolta al lingotto fiera di Torino, Horeca 24. I partecipanti dopo avere discusso sull’ecosostenibilità in cucina hanno partecipato al simposio stelle della ristorazione 2024. Al termine della premiazione, l’APCI si è spostata allo Stars Hotel Majestic in centro a Torino per la cena di gala. In piazza San Carlo la foto di gruppo è a seguire il gruppo è stato impegnato in uno stage sul cioccolato preso la rinomata cioccolateria Domori al centro di Torino.

