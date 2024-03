La Sicilia contrasta il caro voli, sconti ai siciliani sui biglietti aerei: come ottenerli | INFO

StrettoWeb

Una grande notizia per tutti i residenti nella regionale isolana: tutti i siciliani avranno diritto a importanti sconti sui voli aerei. Lo ha annunciato il Governatore Renato Schifani in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. La promozione vale fino a fine anno, dal 15 marzo al 31 dicembre, e riguarda scontistiche verso qualunque aeroporto d’Italia. La scelta nasce e si estende alla luce del caro-voli per Pasqua, tema ormai caldo e che si ripropone ad ogni festività per i siciliani fuori sede.

“Avevamo detto che avremmo verificato la possibilità di estendere agli altri aeroporti la misura avviata lo scorso dicembre per gli scali di Milano e Roma e siamo riusciti ad allargare le agevolazioni contro il caro-voli”, le parole di Schifani. L’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato che al momento “sono 41mila i siciliani che si sono registrati nella piattaforma realizzata dalla Regione per erogare i rimborsi e alcuni siciliani hanno già ricevuto i contributi”.

Lo sconto sulle tariffe dei biglietti sarà del 25%, con un ulteriore 25% per alcune categorie deboli. Il provvedimento estende alle altre tratte l’iniziativa già in corso dall’inizio dell’anno per gli aeroporti di Milano e Roma. La misura è finanziata dalla Regione Sicilia con propri fondi, di cui 33 milioni di euro già stanziati. Nei rispettivi siti, Ita e Aeroitalia hanno già attivato dei link appositi in cui attivare la promozione. Chi viaggia con le altre compagnie può invece caricare i biglietti già acquistati nella piattaforma e otterrà lo sconto.

