Serie D: Trapani e Siracusa show, la Vibonese pareggia. Risultati e classifica

30ª giornata del girone I di Serie D. Con la solita certezza: il Trapani. La capolista batte agilmente la Fenice Amaranto per 3-1 e vola in classifica. Tutto facile anche per il Siracusa, che si lascia dietro il periodo difficile e rifila una cinquina a domicilio al Licata. Frena, invece, la Vibonese, che non va oltre lo 0-0 contro la Sancataldese. In coda, primo successo per la Gioiese da quando si è insediata la nuova proprietà: vittoria per 2-1 contro il San Luca nel derby reggino. Viola premiati dal ritorno nel proprio stadio.

Risultati Serie D girone I, 30ª giornata

Gioiese-San Luca 2-1

Trapani-La Fenice Amaranto 3-1

Vibonese-Sancataldese 0-0

Akragas-Locri 3-1

Castrovillari-Igea Virtus 1-1

Licata-Siracusa 0-5

Real Casalnuovo-Canicattì 1-1

Ragusa-Acireale 2-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 75 Siracusa 64 Vibonese 60 La Fenice Amaranto 46 Sant’Agata 43 Real Casalnuovo 43 Acireale 40 Ragusa 40 Canicattì 35 Akragas 35 Igea Virtus 35 Licata 34 Sancataldese 30 Locri 24 Portici 24 San Luca 22 (-1) Castrovillari 13 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

