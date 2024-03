Serie D, stangata al Siracusa: penalizzazione, porte chiuse e multa. Come cambia la classifica

StrettoWeb

Una stangata pesantissima per il Siracusa, vicecapolista del girone I di Serie D. Dopo i fatti di Licata (gara vinta per 0-5), con oggetti in campo da parte dei tifosi ospiti che hanno colpito un giocatore di casa, il Giudice Sportivo si è espresso. In maniera netta. Sono così arrivati tre punti di penalizzazione, la squalifica del campo per due partite, da giocare in campo neutro e a porte chiuse, e una multa di 4 mila euro. Con una nota ufficiale, il Siracusa ha comunque annunciato di aver presentato ricorso.

La decisione integrale

Questa la decisione, si legge, “per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni e 5 bombe carta) che veniva lanciato sul terreno di gioco e sul campo per destinazione, nonché lanciato sul terreno di gioco due bottiglie di acqua semipiene una delle quali colpiva un calciatore avversario alla testa. Quest’ultimo cadeva al suolo e dopo avere ricevuto i primi soccorsi veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove veniva refertato “trauma cranico” con diagnosi di 7 giorni. In seguito all’episodio le Forze dell’Ordine si posizionavano con assetto difensivo di fronte al settore occupato dai medesimi sostenitori che, nel corso dell’intervallo venivano allontanati dall’impianto sportivo. Sanzione così determinata in applicazione dell’art.10 comma 2 del CGS e del minimo edittale della penalizzazione di punti in classifica pari a quelli conquistati sul terreno di gioco”.

Classifica Serie D girone I

Alla luce di questa decisione, così cambia la classifica del girone I di Serie D.

Trapani 75 Siracusa 61 (-3) Vibonese 60 La Fenice Amaranto 46 Sant’Agata 43 Real Casalnuovo 43 Acireale 40 Ragusa 40 Canicattì 35 Akragas 35 Igea Virtus 35 Licata 34 Sancataldese 30 Locri 24 Portici 24 San Luca 22 (-1) Castrovillari 13 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

