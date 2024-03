StrettoWeb

Si stanno piano piano delineando i contorni della tragedia che si è verificata questa notte nel quartiere Secondigliano, a Napoli. Due giovani fidanzati, infatti, si sarebbero appartati in garage, lasciando il motore dell’auto acceso e venendo uccisi dalle emissioni di monossido di carbonio. A ritrovare l’auto con i corpi dentro era stato il padre del 24enne alla guida della vettura.

Lo stesso uomo aveva dato l’allarme in mattinata, chiedendo l’intervento del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare il decesso dei due giovani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per avviare le indagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.