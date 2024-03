Scuola, il ministro Valditara: “la formazione dei tecnici servirà anche per il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“Se puntiamo a valorizzare la persona dobbiamo essere consapevole che l’Italia è ancora divisa in due. Il nostro compito è riunire l’italia partendo dalla scuola. Con Agenda Sud è la prima volta che un governo stanzia 325 mln di euro per occuparsi della scuola del Mezzogiorno. Dalla formazione degli insegnanti ai laboratori. Ma la riforma del 4+2 è importante che abbia avuto risposte proprio nelle Regioni del Mezzogiorno. Questo vuol dire che c’è una voglia di riscatto e crescita. In questo contesto. Abbiamo collegato Agenda Sud e la riforma del 4+3 anche al Ponte sullo Stretto. Per costruire una rete di scuole tecnico professionali. Bisognerà formare dei tecnici per gestire i servizi nuovi del territorio“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo oggi alla presentazione del suo libro, ‘La scuola dei talenti’, in corso questo pomeriggio nella libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo.

