Scoprire i segreti di Musei, Ponti e Colori attraverso la magia della Geometria Computazionale

Hai mai immaginato di passeggiare tra le sale di un museo, attraversare un antico ponte o ammirare un’opera d’arte e scoprire che dietro a tutto ciò si nasconde un’incredibile storia matematica? Tra qualche giorno, la tua curiosità sarà soddisfatta! Unisciti a noi nel viaggio alla scoperta di “Musei, ponti e colori: un approccio informale alla Geometria Computazionale“, il primo di una serie di seminari che illuminano il lato matematico del mondo che ci circonda.

Attraverso esempi ludici e situazioni di vita reale, Giorgio Nordo, docente del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, vi guiderà attraverso un viaggio affascinante che collega arte, storia e matematica in maniere sorprendenti. Scoprirete come, con pochi semplici principi geometrici, possiamo risolvere problemi reali che vanno dall’ottimizzazione dei percorsi di consegna delle merci alla semplificazione delle forme nelle immagini, passando per la stima dell’area minima di copertura meteorologica.

Non servono conoscenze matematiche avanzate per unirsi a noi: solo curiosità e voglia di scoprire come la matematica modella il nostro mondo in modi che non avreste mai immaginato. Che tu sia un appassionato d’arte, un curioso della scienza o semplicemente alla ricerca di una nuova avventura intellettuale, questo seminario MATH IN ACTION è per te!

Appuntamento venerdì 22 marzo alle ore ore 16:00, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti a Reggio Calabria, in via via XXV Luglio, 10.

“Unisciti a noi per un pomeriggio di scoperte, sorrisi e sorprese matematiche, tutto è completamente gratuito!”.

Alla conclusione del ciclo di seminari, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, per questo motivo, unitamente al fatto che i posti sono limitati, nonostante l’evento sia assolutamente gratuito e l’accesso sia aperto a tutti, è obbligatorio registrarsi mediante il modulo online disponibile all’indirizzo.

