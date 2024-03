Alla scoperta dei sapori di Calabria: la ricetta dei “filatiedj” con sugo di ceci | VIDEO

StrettoWeb

In Calabria esistono diversi modi di declinare la tradizione: tra le più importanti – e sicuramente tra le più gustose – c’è quella culinaria. I sapori di una volta, uniti alla maestria delle donne calabresi, permettono di portare a tavola secoli di storia in un unico piatto. Ancora una volta ci troviamo a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, a casa della signora Nuccia Preziuso che ha aperto le porte alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

La signora Nuccia, armata di grembiule e impasto di grano duro locale, ci mostra la preparazione di un primo piatto della tradizione, i “Filatiedj”. Bastano farina e acqua ma anche tanta manualità: un procedimento he sembra facile ma che richiede molta attenzione. Per condire i filatiedj basta un po’ di sugo profumato con i ceci. Per scoprire la ricetta e leccarsi i baffi con altri manicaretti della signora Nuccia, basta cliccare “play”!

FRANCAVILLA ANGITOLA - LA TRADIZIONE DEI FILATIEDJ FATTI DALLA SIGNORA NUCCIA PREZIUSO

