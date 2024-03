Scioccante scoperta a Ricadi: trovata una gamba sulla spiaggia

StrettoWeb

Una macabra scoperta ha scosso il tranquillo pomeriggio di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia: una gamba sinistra, con ancora il calzettone e la scarpa indossata, è stata ritrovata da un passante sulla spiaggia della cittadina. Paura al momento del ritrovo, dato che i resti umani apparivano già in stato di decomposizione: un evento terribile che, però, potrebbe avere un collegamento con il ritrovamento di un’altra gamba, a Capaccio Peastum, di pochi giorni fa. Secondo i primi accertamenti, infatti, potrebbero appartenere alla stessa vittima, presumibilmente uno dei tanti migranti che hanno perso la vita in mare mentre cercava di raggiungere l’Italia.

