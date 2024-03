StrettoWeb

Paura questo pomeriggio per il crollo di una palazzina disabitata a Scilla, in provincia di Reggio Calabria. L’immobile si trovava in Vico Terzo Umberto I. Per fortuna a seguito del crollo non si registrano danni a persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e un tecnico del Comune.

