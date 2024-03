Schlein a Pescara con Bonaccini: “uniti vinciamo anche in Abruzzo” | FOTO

StrettoWeb

Ultime 24 ore di campagna elettorale in Abruzzo. “Continueremo ad essere testardamente unitari perché ci permette di mettere insieme progetti convincenti”, afferma il segretario Pd Elly Schlein dal palco di Pescara. Accanto a lei c’è Stefano Bonaccini e anche per lui la parola chiave è unità: “se il Pd è unito si può vincere anche in Abruzzo. Non vogliamo più le stagioni in cui nel Pd si facevano la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra”.

Il governatore dell’Emilia Romagna dice di aver trovato “un clima di fiducia sul fatto che si può vincere e invece nel centrodestra vede “molto nervosismo, cosa che di solito è spia di preoccupazione”.

