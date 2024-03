Si sporge per scattare delle foto ma scivola e cade nel fiume: uomo muore davanti alla moglie

StrettoWeb

Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Rivalta (Torino). Un uomo di 53 anni è morto infatti in circostanze drammatiche, davanti alla moglie. Il signore stava scattando delle foto ma, affacciandosi, è scivolato, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fiume Po, all’altezza dei Murazzi. Nel tentativo di salvarlo, un 24enne di origine straniera si è gettato in acqua ma non è riuscito ad afferrarlo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno soccorso il giovane e avviato le ricerche del 53enne, durate oltre un’ora, fino al ritrovamento del cadavere. La moglie della vittima, che ha tentato anche lei di salvare il marito, è stata affidata in stato di shock cure dei sanitari.

“Nella serata di sabato sera si è consumata una tragedia: una persona è annegata ai Murazzi del Po. Ai sui cari vanno le nostre condoglianze in questo momento di dolore”. A dirlo, in un post su Instagram, è il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Ci tengo però a ringraziare Rasel, nostro concittadino di origini bengalesi – aggiunge il Sindaco a proposito del giovane di 24 anni che si è tuffato cercando invano di salvare l’uomo – che, vedendo questa persona in difficoltà, si è buttato per provare a soccorrerla. Non ci è riuscito, ma credo davvero sia un bellissimo esempio per tutte e tutti noi: incontrerò Rasel e proporrò al Consiglio comunale di dare a Rasel un riconoscimento ufficiale per il suo gesto”.

