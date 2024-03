Sbarre: “che vergogna la chiusura del Centro Sociale, anziani lasciati in mezzo alla strada!”

StrettoWeb

A Reggio Calabria continua a tenere banco la questione relativa al Centro Sociale di Sbarre. Ieri, in una nota, il Consigliere Comunale Mario Cardia aveva chiesto una maggiore tutela, anche a difesa degli anziani. Ora, ad arrabbiarsi è l’Associazione Sbarre Per Sempre: “vergogna, nemmeno nei confronti degli anziani si dimostra sensibilità e si chiude senza preavviso il Centro Sociale di Via Graziella”, ha detto il Presidente di Sbarre per Sempre Nino Bonforte.

“Riaprire immediatamente il centro – si legge ancora – ieri sera quasi 100 anziani lasciati in mezzo alla strada! Il Centro Sociale Sbarre, da vent’anni punto di aggregazione per gli anziani, va immediatamente riaperto. Dda parte mia e di tutta l’associazione piena solidarietà e vicinanza a chi si occupa delle fasce più deboli”, conclude il Presidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.