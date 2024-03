Save the date: le tappe calabresi di Francesco De Gregori | INFO

StrettoWeb

Ritorna in Calabria con il suo nuovo tour solista Francesco De Gregori, “Dal vivo”. È di queste ore infatti la conferma ufficiale delle date che lo vedranno questa estate in concerto con la sua storica band per portare la sua musica in tutta la penisola a distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista.

De Gregori sarà in concerto questa estate a Diamante (Cs), al Teatro dei Ruderi di Cirella il prossimo 6 agosto per il Tirreno Festival con la direzione artistica di Alfredo De Luca, e l’8 agosto ai Mercati saraceni di Cirò Marina (Kr) per il Krimisound Festival organizzato dall’Amministrazione comunale.

Entrambe le date sono prodotte per la nostra regione dalla Ticket Service Calabria. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase

(hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

I successi di De Gregori

Da “La donna cannone” a “Rimmel”, passando per “Pezzi di vetro”, “Sempre e per sempre”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Pezzi di vetro”, “Buonanotte fiorellino” e “Generale”, durante ciascun concerto, gli spettatori potranno ascoltare dal vivo i più grandi successi del grande cantautore romano, di fianco anche a brani più recenti come “Vivavoce”. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.