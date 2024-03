Sant’Eufemia d’Aspromonte: il Dragone della Roccella su una parete della scuola Don Bosco

StrettoWeb

In collaborazione con la Città Metropolitana, presso la scuola elementare “Don Bosco” di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stato realizzato un Murales rappresentante una delle leggende più famose della Calabria. Stiamo parlando del Dragone della Roccella, un mostro che terrorizzava i villaggi della zona fino a quando non venne ucciso da un eroe locale. La leggenda narra che il dragone fosse un enorme serpente con ali di pipistrello, che viveva in una caverna nei pressi del castello di Roccella Jonica.

Il mostro terrorizzava i villaggi vicini, divorando animali e persino persone. Un giorno, un giovane pastore di nome Domenico si offrì di combattere il mostro e, dopo averlo sconfitto, divenne un eroe popolare.

Si tratta di un progetto di riqualificazione urbana e culturale voluto dall’Amministrazione Comunale e realizzato da una grandissima pittrice: Ambra Miglioranzi, che con la sua passione e creatività ha contribuito ad abbellire gli spazi della nostra scuola!

