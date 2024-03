A Sanremo trionfa l’associazione reggina Jasmin’s cinema moda and dance

StrettoWeb

Ecco i vincitori del concorso Miss e Mister Sanremo moda and talent 2024 della Jasmin’s cinema moda and dance, si tratta del concorso più ambito di tutto l’ anno, svolto nella prestigiosa città di Sanremo durante il periodo del festival e condotto dal grande Showman Claudio David e da Maria Luisa Scafaria, una vetrina unica per coloro che partecipano. Durante questa kermesse di moda e talento la jasmin’s di Silvia Nasuti ha realizzato la fashion week insieme alle stiliste Anna Vazzano e Simona De Luca che hanno messo in luce i propri abiti indossati dalle modelle.

A curare il trucco e parrucco Anna Vazzano. Andiamo a scoprire i vincitori, Annamaria Malerba Miss Baby mondo Italia prima classificata Calabria, Esther Fiordaliso prima classificata Miss Baby mondo Italia Sanremo Sicilia, Maria Mazzamuto Miss Baby mondo Italia Sanremo Sicilia junior, Denise Chirico prima classificata Miss Baby mondo Italia Sanremo teenager, Ileana Berligieri prima classificata model’s of the year Sanremo teenager, Annunziato Doni primo classificato Model’s of the year teenager Sanremo 2024, Chantal Perdicaro prima classificata Miss Sanremo Sicilia 2024, Rosemary FERRAGINA prima classificata Miss Sanremo Calabria 2024, Simona De Luca prima classificata lady bellezza Sanremo 2024, Cristina Montauto prima classificata lady Sanremo 2024, Francesca Bianco prima classificata lady regione Liguria, Luigia Perrotta prima classificata categoria special 2024.

A coadiuvare gli eventi il presidente Silvia Nasuti e i suoi collaboratori. Durante queste magnifiche kermesse sono stati assegnati dei titoli importanti per i concorsi: TESTIMONIAL NAZIONALE BABY Sanremo moda 2024 Grace Doni; TESTIMONIAL NAZIONALE MODA MISS Sanremo 2024. AMBASCIATRICE MODA DELLA JASMIN’S SANREMO 2024 Jasmin Hilary Malafarina. A trionfare poi con Sanremo talent sono stati Jasmin Hilary Malafarina e Denise Chirico per il settore danza, che saranno presenti a Roma e a Milano al teatro della Scala. A vincere nella categoria Sanremo talent canto e’stato Claudio Salpietro. Ospiti dell’evento Francois Francese, Giuseppe Gagliano, Daniele Morelli, Domenico Trotta, Michelangelo Giordano, Miss Italia trans ed altri noti artisti televisi .. Si ringrazia il fotografo ufficiale Fabio Casablanca, il reporter Tony Vero e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

