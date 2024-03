Da Sanremo alla Calabria: il ritorno di Russell Crowe al Tirreno Festival

StrettoWeb

Appuntamento storico a Diamante con Russell Crowe il 20 luglio al

Teatro dei Ruderi per l’unica tappa che una delle più grandi star del

cinema terrà in Calabria insieme alla sua celebre band, Indoor Garden

Party. Un live che si preannuncia epico per l’area archeologica di

Cirella Antica. Uno show di livello internazionale che inaugurerà la

programmazione estiva del Tirreno Festival.

Russell Crowe, premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001 per “Il Gladiatore”, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo, calcherà il palcoscenico più prestigioso e suggestivo della

Riviera dei Cedri portando la sua grande passione per la musica. “Siamo onorati e orgogliosi, afferma il Vicesindaco Pino Pascale, di sapere che la nostra città ospiterà una star mondiale, un premio Oscar, in veste di musicista e frontman della sua band, così come lo abbiamo ammirato nell’ultimo festival di Sanremo. Diamante sarà la protagonista assoluta della prossima estate”.

“È una notizia che ci emoziona tanto, aggiunge l’Assessore al Turismo

e Spettacolo, Francesca Amoroso. Il nostro direttore artistico Alfredo De Luca si è davvero superato e soprattutto assicura un grande evento a luglio nel Teatro dei Ruderi. Un obiettivo che abbiamo seguito insieme e che ora finalmente è stato raggiunto, garantendo che il nostro meraviglioso teatro sia fruibile per il grande pubblico non solo ad agosto. Una strada che continueremo a percorrere, iniziando

con un artista del calibro di Russell Crowe”.

