Sanità, protesta all’ospedale di Polistena: “è ora di dire basta”

Protesta davanti all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena dopo gli interventi chirurgici cancellati a causa della mancanza di anestesisti. Alla mobilitazione hanno partecipato numerosi cittadini, pazienti e varie istituzioni.

“È ora di dire basta cari cittadini – afferma il Comitato fondato da Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso – l’ospedale spoke di Polistena è senza anestesisti dal 1° di marzo. Sospesi tutti gli interventi, chi ha bisogno può aspettare o parte per terre lontane. Liste d’attesa infinite, disagi enormi, dolore, viaggi della speranza e arricchimento indebito del privato. Noi non ci stiamo più, per questo invitiamo tutti a ricostruire il nostro futuro”.

