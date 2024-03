Salvini: “in arrivo i fondi per il viadotto Sente tra Molise e Abruzzo”

StrettoWeb

“Ogni promessa è debito e oggi, come promesso, è stato firmato l’accordo fra Provincia di Isernia ed Anas, per la ripartenza dei lavori del viadotto Sente, per collegare Abruzzo e Molise, e ci sono a disposizione, come prima tranche, 9 milioni di euro. Ringrazio Anas e sono orgoglioso di questa squadra di amministratori, di rappresentanti autorevoli e attenti ai territori come la nostra Sabrina Bocchino“. Ad annunciarlo oggi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega, al fianco di Sabrina Bocchino, consigliere regionale uscente, e ricandidata alle regionali del 10 marzo nel collegio provinciale di Chieti, e al presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, sindaco di Agnone, e all’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Michele Marone.

