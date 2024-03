Salvini attraversa lo Stretto: “con il Ponte basteranno dieci minuti”

StrettoWeb

“Stretto di Messina, sul traghetto che collega Calabria e Sicilia.

Oggi per attraversarlo occorrono ore, tra attesa e percorrenza.

Con il Ponte degli Italiani basteranno 10 minuti in auto e 15 in treno.

Lavoro, ricchezza, velocità, tutela ambientale: avanti nel nome dei Sì, dell’Italia che corre“. Così Matteo Salvini, sui social, ieri a commento di un video che lo ritrae mentre si accinge ad attraverso lo Stretto di Messina.

Il ministro ha preso parte ieri a Belpasso, in provincia di Catania, all’inaugurazione di un cantiere per il collegamento metropolitano e nel pomeriggio alla presentazione di un nuovo treno ibrido Intercity, a Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.