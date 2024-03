“Sabato del Villaggio”: il mito di Anna Magnani a Lamezia Terme

StrettoWeb

Dopo il fisico da milioni di followers Vincenzo Schettini, protagonista di due trionfali matinée al Teatro Grandinetti, ritorna a Lamezia Terme, sabato 23 marzo, alle ore 18.00, nell’abituale cornice del Palazzo del Seminario Vescovile, il cartellone culturale “Sabato

del Villaggio”. Ospite il noto giornalista e autore televisivo di Rai 2 Giancarlo Governi.

Anche se l’attesa è rivolta soprattutto al tema che svilupperà per il pubblico: Anna Magnani, tra le più amate e celebrate attrici di sempre.

“A più di cinquant’anni dalla morte – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano –, Anna Magnani rimane un’icona del cinema italiano e internazionale”.

“Capace di spaziare con grande naturalezza dai toni drammatici a quelli leggeri. Il noto giornalista televisivo Giancarlo Governi ripercorrerà per noi l’intera parabola dell’attrice che fu protagonista assoluta di un’intera stagione artistica, fino a diventare una vera e propria icona”.

Il Sabato del Villaggio è promosso esclusivamente da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Riva, Beat Group, Stirparo, Bar Roma, Paradiso Group, Casa Mastroianni, T Hotel, St. Patrik’s, Casimò, Mercadò, L’Ottica, Salumi del Castello. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.

