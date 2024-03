Ryanair all’Aeroporto dello Stretto, torna il progetto “Reggio Passaporto per l’Europa”: un bus per promuovere la città | DETTAGLI

StrettoWeb

Il presidente UN.I.COOP. Calabria Serafino Nucera, in vista dei nuovi collegamenti aerei che collegheranno la città di Reggio Calabria con Berlino, Barcellona, Manchester, Marsiglia e Tirana coglie l’occasione per rilanciare l’iniziativa “Reggio Passaporto per l’Europa”.

Questo progetto era nato durante la sindacatura di Giuseppe Scopelliti con lo scopo di promuovere il turismo culturale, sviluppare i flussi turistici verso la città dello Stretto, incentivare il diritto allo studio grazie all’ Università per Stranieri Dante Alighieri e inoltre promuovere scambi culturali e turistico – commerciali con l’estero, in particolare con i Paesi dell’area euromediterranea.

A distanza di qualche anno, rilanciamo il progetto rimodulato e rinnovato nella sua articolazione che ha avuto il maggiore successo e riscontro nel gradimento dei visitatori negli anni passati:

Servizio di Tour Bus: Facendo tesoro dell’esperienza passata dove, su intuito del dott. Serafino Nucera – allora presidente della RE.CA.SI. S.p.A., – era stato realizzato il servizio bus info point itinerante – sulle attrattive turistiche della città di Reggio Calabria – nelle città di Malta, Barcellona e Londra.

La nuova proposta prevede un bus personalizzato con il logo della città metropolitana e allestito con strumenti multimediali. Il pullman viaggerà attraverso l’Europa, nello specifico nelle città ricadenti nelle nuove rotte aeree, sostando nelle loro più belle e famose piazze diffondendo così il brand “Reggio Calabria”. L’interno del bus sarà allestito con un info point multimediale dove si distribuirà materiale turistico informativo e dove hostess turistiche daranno informazioni sulle bellezze e le attrattive della nostra regione e di Reggio Calabria in particolare. A nostro giudizio, questa proposta è il più diretto, efficace ed economico strumento promozionale.

Un’ulteriore e importante azione di comunicazione e pubblicità è la Promozione Online del territorio reggino, essa si svilupperà attraverso i canali online, sui siti web e su social come Instagram, Facebook, Telegram.

A tale proposito è previsto un concorso per il video sulla nostra città che raccoglierà il maggior numero di interazioni e gradimento. Verrebbe inoltre creato un sito web dedicato al progetto che fornirebbe informazioni dettagliate e consentire così la pianificazione degli itinerari con i relativi servizi di prenotazione e di accoglienza.

Questa iniziativa, affinché abbia il meritato successo, necessita del coinvolgimento, supporto e sostegno delle Enti Locali, delle associazioni di categoria, degli operatori economici e soprattutto dei cittadini dell’area metropolitana.

