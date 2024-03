La Russia attaccherà altri paesi dopo l’Ucraina? Putin risponde

StrettoWeb

Vladimir Putin ha parlato della situazione geopolitica mondiale durante una visita a Torzhok, nella regione di Tver, secondo una trascrizione del Cremlino pubblicata oggi da media statali russi. Il Presidente russo ha ribadito che non attaccherà nessun paese della Nato e ha parlato di ciò che potrebbe accadere se l’Occidente dovesse fornire caccia F-16 all’Ucraina.

Come riferiscono i media di stato russi, Putin ha definito i ‘paesi satelliti degli Stati Uniti‘ “timorosi della grande e forte Russia“. Una paura immotivata, secondo il leader del Cremlino, visto che Mosca “non ha intenzioni aggressive nei confronti di questi stati”. “E’ una sciocchezza assoluta -ha ribadito Putin-. Viene sbandierata la possibilità che vengano attaccati alcuni paesi: la Polonia, gli stati baltici, la Repubblica Ceca. Sciocchezze“.

Alla domanda sui caccia F-16 che l’Occidente ha promesso di inviare in Ucraina, Putin ha detto che tali aerei non cambieranno la situazione in Ucraina. “Se forniscono F-16 e apparentemente addestrano i piloti, ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia”, poiché la Russia “li distruggerà come già sta facendo con i carri armati e le altre armi” occidentali. Putin ha affermato che gli F-16 potrebbero anche trasportare armi nucleari. “Naturalmente, se verranno utilizzati da aeroporti di paesi terzi, diventeranno per noi obiettivi legittimi, ovunque si trovino”, ha detto Putin.

