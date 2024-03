StrettoWeb

Nuova straordinaria vittoria per l’Italia di Rugby che poco fa ha espugnato Cardiff vincendo contro il Galles per 24-21. E’ indubbiamente il miglior 6 Nazioni per l’Italia che aveva chiuso questo torneo con due vittorie solo nel 2013 e nel 2017, allenata da due francesi, prima Pierre Berbizier e poi Jacques Brunel.

Il Galles, con 5 sconfitte su 5, chiude ultimo con 4 punti (grazie ai bonus difensivi) e con il cucchiaio di legno.

