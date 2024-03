La T&T Royal Lamezia lotta ma viene sconfitta a Montesilvano

StrettoWeb

Nell’anticipo della diciottesima giornata le biancoverdi non riescono a invertire la rotta e perdono per 4-1. La Royal dopo 7 secondi regala un gol alle avversarie: pasticcio Julia Ferreira – Getulio e Belli insacca. Dopo due giri di lancette il Montesilvano raddoppia con Tati che raccoglie un invitante passaggio di Pato e batte Toledo. Al settimo il Montesilvano porta a tre le marcature con Discaro che chiude una bella triangolazione Manieri-Pato. La Royal non ci sta e reagisce. Prima è Laiana ad impensierire l’estremo difensore locale poi è Getulio ad accorciare le distanze all’11’ sfruttando un ottimo assist di De Sarro. Sul finire del tempo buona occasione del Montesilvano con D’Incecco ma Toledo è attenta.

Nel secondo tempo le padrone di casa sono ancora pericolose con Coppari ma respinge bene Toledo, si avventa sulla palla Manieri ma è ancora una volta il portiere biancoverde ad opporsi. Al 15’ arriva il quarto gol per il Montesilvano con Tati che anticipa Toledo su ottimo cross di Manieri. Padrone di casa vicine al quinto gol con Valendino che però coglie la traversa.

Torna a casa con una sconfitta la Royal, ma dimostra che per segnare deve avere 10 azioni gol. Percentuale realizzativa che non supera il 10% delle azioni create in tutto il campionato. Purtroppo in questo gioco si cerca il compagno più smarcato, cosa che alla Royal non succede in partita, in allenamento si. Ora le biancoverdi hanno tre settimane di tempo per riordinare le idee, il 24 marzo proibitivo impegno casalingo con il battistrada Bitonto. Sarà l’occasione per vedere all’opera a Lamezia diverse campionesse del mondo e le vicecampionesse d’Europa in carica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.