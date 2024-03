“Rometta…che spettacolo!”: dal 5 al 7 aprile musica, risate e buon cibo

StrettoWeb

La città di Rometta Marea dà il benvenuto alla stagione primaverile con un fine settimana di musica e spettacolo. L’evento, dal titolo “Rometta…che spettacolo”, patrocinato dal Comune di Rometta e dalla Regione Siciliana – Assessorato turismo, sport e spettacolo, in collaborazione con A.S.C. production e Torre food Srl, avrà luogo dal 5 al 7 aprile a Villa Martina.

Dopo il grande successo del “Christmas Village Expo and Food”, gli organizzatori tornano in campo con un evento di importante richiamo artistico.

Sul palco si alterneranno infatti artisti di gran calibro, che intratterranno il pubblico con le loro performance.

Si comincia venerdì 5 aprile con Silvia Mezzanotte, che porta in scena le grandi voci della musica internazionale. “Le mie Regine”, questo il titolo dello spettacolo, è un viaggio nel mondo della musica italiana femminile, da Mina a Mia Martina, da Alice a Giuni Russo, fino alle grandi Nina Simone e Gloria Gaynor, i cui brani sono rivisitati in chiave pop – rock. Immancabile, inoltre, l’omaggio ai Matia Bazar, di cui Mezzanotte è stata la voce per ben dieci anni, con alcuni brani storici.

Sul palco dell’anfiteatro sabato 6 aprile saliranno anche due giovani talenti della musica siciliana, Mirko e Valerio, i due gemelli violinisti balzati alla ribalta mondiale grazie alla loro strepitosa esecuzione del brano “Viva la vida” dei Cold Play, molto apprezzata dallo stesso gruppo musicale britannico.

Non solo musica a Rometta Marea, ma anche cabaret e risate, con Giovanni Cacioppo, che domenica 7 aprile intratterrà il pubblico con gli sketch e le battute che lo hanno reso noto sul grande schermo e gli hanno consentito di registrare numerosi sold out nelle sue tournée in giro per l’Italia.

“Rometta…che Spettacolo sarà una festa per tutti“. Queste le dichiarazioni dell’assessore allo sport, spettacolo e turismo, Roberto Bottaro. “Dopo un lungo inverno – prosegue – la gente sente il desiderio di ritrovarsi nei luoghi pubblici, stare insieme gustando del buon cibo, ascoltando bella musica e facendo qualche sana risata“.

All’interno della villa sarà allestita un’area food gestita da Torre Food Srl. Oltre ai tre spettacoli di punta, saranno previsti anche ulteriori momenti di intrattenimento, per rendere il primo fine settimana dopo le festività pasquali un momento di aggregazione e divertimento.

L’appuntamento è dal 5 al 7 aprile a partire dalle ore 19:00 nell’incantevole scenario di Villa Martina, a Rometta Marea.

