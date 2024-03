Roma: si apre enorme voragine in strada, auto inghiottite. L’incredibile VIDEO al momento della caduta

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto a Roma questa notte. Una grande voragine, di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità, si è aperta in strada in Via Sestio Menas, zona Quadraro. Due auto in sosta, parcheggiate lì, sono finite dentro. Per fortuna non era presente nessuno all’interno delle vetture, ma tanta paura è stata mostrata dai presenti lì vicino, che hanno filmato col telefono il momento della caduta, come si può vedere nel video in basso.

Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area.

Le immagini della auto inghiottite a Roma dopo l'apertura di una voragine

