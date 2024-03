Roccavaldina: l’associazione socio-culturale i “Numeri Primi” si presenta al pubblico

StrettoWeb

L’Associazione Socio-Culturale “I Numeri Primi” nella giornata di sabato 16 Marzo, ha fatto il suo debutto al pubblico presso la splendida cornice di Casa Vermiglia, a Roccavaldina. Presenti all’evento vari Sindaci Consiglieri comunali e varie associazioni presenti sul territorio.

L’evento ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico presente, che ha ascoltato con interesse i soci fondatori e i progetti che intendono attivare sul territorio.

“Tra i componenti dell’associazione, vi sono persone valide del comprensorio tirrenico, unite da un comune obiettivo: promuovere eventi culturali, sociali e tanto altro ancora. Senza scopo di lucro e in collaborazione con altre belle realtà presenti, l’Associazione “I Numeri Primi” si propone di creare un impatto positivo nella comunità locale. Tra i soci fondatori dell’Associazione, ci sono persone di grande valore e diversificate competenze” Lo afferma in una nota l’Associazione Socio-Culturale “I Numeri Primi”.

Ecco la lista dei fondatori:

Maria Guglielmelli: Presidente

Matteo De Marco: Vicepresidente

Salvatore De Pasquale: Tesoriere e Segretario

Angelo Pirri: Consigliere

Alessandro Nava: Consigliere

Dario Giacoppo: Consigliere

Fabrizio D’andrea: Consigliere

Katia Gussio: Consigliere

Lucia Cava: Consigliere

Rosa Zodda: Consigliere

Maria Luisa Pino: Consigliere

Tra i soci ordinari Nicola Donato (socio ordinari)

“La presentazione è stata moderata magistralmente dalla dottoressa Helga Corrao. La mattinata si è conclusa con un rinfresco, mentre l’entusiasmo e la determinazione dei membri dell’associazione hanno lasciato una forte impressione su tutti i presenti. L’ Associazione Socio-culturale “I Numeri Primi” nasce con l’intento di superare i confini comunali e creare una rete di persone con l’intento di valorizzare il territorio compreso tra Messina e Barcellona P.G., esaltando al contempo le tradizioni e le bellezze storico-artistiche del nostro comprensorio e creare eventi, incontri, manifestazioni riguardanti diverse tematiche. Da qui l’idea di unire persone con competenze ed esperienze diverse, provenienti da zone diverse, che potessero dare il proprio contributo in diversi ambiti”.

Abbiamo programmi e iniziative in cantiere, destinati ad ogni fascia d’età. Oggi dopo la conferenza stampa abbiamo proposto la visita alla farmacia cinquecentesca di Roccavaldina in ottica di valorizzazione del territorio che ci ha ospitato.

“Alla nostra presentazione abbiamo invitato le amministrazioni comunali, le scuole, le associazioni che già sono presenti e operano sul territorio auspicando una proficua collaborazione per la crescita di tutti. Ringraziamo per la partecipazione il Vice Sindaco di Roccavaldina Pollino, il Sindaco di Villafranca Tirrena Cavallaro e ill Sindaco di Torregrotta Caselli ed il Vice Sindaco di Valdina Marchetta. Grazie per la nutrita presenza di rappresentanti di Associazioni Sociali e Culturali, Pro Loco, Istituti Scolastici e Protezione Civile. L’iniziativa dimostra come la cultura, la condivisione e la collaborazione possano essere strumenti potenti per creare legami e migliorare la vita delle persone. Auguriamo all’Associazione “I Numeri Primi” un futuro ricco di successi e di realizzazioni significative per la comunità. A dirlo è la Presidente, Maria Guglielmelli” conclude l’associazione.

