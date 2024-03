Risultati Play-In Gold 2ª Giornata: la Viola vince e convince, balzo in classifica

StrettoWeb

I risultati dei Play-In Gold, 2ª Giornata della postseason dei gironi Calabria-Sicilia e Puglia-Campania, regalano verdetti importanti. Vittoria per la Viola che batte Angri e risale la china ottenendo i primi 2 punti della seconda parte di stagione e sale a quota 6. Vittoria netta di Sala Consilina contro Molfetta, ok Capo d’Orlando contro Monopoli, Ragusa supera Salerno. Gruppone in vetta a 10 punti e classifica cortissima. I Play-In Gold sono appena iniziati e ogni vittoria sarà decisiva!

Le partite della 2ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 10 marzo

Ore 18:00

Orlandina-Monopoli 78-77

Ragusa-Salerno 76-70

Sala Consilina-Molfetta 87-58

Myenergy Viola-Angri 81-67

La classifica dei Play-In Gold di Serie B Interregionale

Sala Consilina 10 Ragusa 10 Orlandina 10 Molfetta 10 Angri 8 Myenergy Viola 6 Salerno 6 Monopoli 4

Il programma della 3ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 17 marzo

Ore 18:00

Orlandina-Angri

Myenergy Viola-Monopoli

Sala Consilina-Salerno

Ragusa-Molfetta

