Rissa in campo nel vibonese tra giocatori e dirigenti, scatta il Daspo

Gli scontri dentro e fuori dal campo di calcio tengono banco ormai da giorni, soprattutto dopo il derby Cosenza-Catanzaro con guerriglie tra i tifosi. Le forze dell’ordine proseguono nell’incessante lavoro di perseguire sicurezza e legalità: a tal proposito, il questore di Vibo Valentia ha emesso cinque Daspo, a seguito della partita Fulgor Zungri-Briatico, svoltasi il 4 febbraio scorso nell’impianto sportivo di Zungri e valevole per il campionato di seconda categoria.

In quella occasione, durante il secondo tempo, dopo un cartellino giallo comminato ad un giocatore zungrese per un fallo di gioco, è scattata una vera e propria rissa all’interno del campo. Coinvolti non solo due calciatori di entrambe le squadre, ma anche altrettanti dirigenti massaggiatori delle stesse e un assistente del Briatico.

L’arbitro ha sospeso definitivamente l’incontro per ripristinare la calma e le forze dell’ordine hanno poi fatto il resto. Gli immediati accertamenti svolti dagli agenti della Digos hanno consentito di identificare tutti i soggetti coinvolti e, a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati 5 provvedimenti Daspo per la durata di due anni.

