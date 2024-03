Ripristino di un collettore fognario e istituzione di un senso unico di circolazione, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Dalle ore 8 di domani, giovedì 28, sino alle 17.30 di venerdì 29 marzo, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, e il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Tommasi a Messina, nel tratto compreso tra le vie Blandino e Bucalo, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare. Il provvedimento viabile è stato adottato per consentire in quel tratto lavori di ripristino del collettore fognario.

Istituzione del senso unico di circolazione in via Panama

Istituito il senso unico di circolazione, in direzione di marcia nord-sud, in via Panama, nel tratto compreso tra le vie Duca degli Abruzzi e Honduras/Nicaragua. Vigerà inoltre l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) nel medesimo tratto di strada, realizzando un percorso pedonale protetto sul lato est (lato mare) di via Panama e un attraversamento pedonale in via Cuba. Il provvedimento viabile è stato disposto per garantire l’incolumità dei pedoni, evitando anche la sosta illegittima dei veicoli.

