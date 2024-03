Riparazione di condotte idriche, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di riparazione di un tratto di una condotta fognaria nelle vie Maddalena antistante il civico 98 e Gelone a Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto lunedì 11 marzo, dalle ore 8 sino alle 17, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata di un tratto di 20 metri al numero civico 98 di via Maddalena. Identico provvedimento mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, dalle 8 sino alle 12, in un tratto di strada in via Gelone.

Istituito spazio di sosta per carico e scarico merci sul lato ovest di via Giordano Bruno

Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato ovest (lato monte) di via giordano Bruno, nel tratto a sud dell’intersezione con via Camiciotti, per una lunghezza di 10 metri ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate, esclusivamente, le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.

Divieti di sosta e transito pedonale in un tratto del viale Europa e di via Sciascia

Per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione del marciapiede esistente, da lunedì 11 sino a venerdì 29 marzo, dalle ore 7 sino alle 17, saranno vietati la sosta, con rimozione coatta, e il transito pedonale sul viale Europa, lato destro del senso di marcia, nel tratto compreso dal primo ingresso della Caserma Crisafulli Zuccarello all’ingresso dell’Ospedale Militare. Istituito inoltre nel medesimo tratto di strada il limite massimo di velocità di 20 km/h.

