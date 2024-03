Resta impigliata con il cappotto nella serranda del negozio, nonnina appesa in aria

StrettoWeb

Incredibile avventura per una sfortunata nonnina inglese di 72 anni che nelle ultime ore è diventata famosa su TikTok a seguito di un episodio poco piacevole. La donna è rimasta impigliata con il cappotto nella saracinesca di un negozio, dove effettuava le pulizie, ed è stata sollevata in aria per diversi metri.

Il tutto è stato ripreso dalla telecamere di sorveglianza del negozio e le immagini sono state velocemente diffuse sui social facendo diventare il momento virale.

La donna di 72 anni è rimasta scossa dall’incidente ma fortunatamente non ha riportato ferite.

