In ricordo di via Fani, l’omaggio del Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”

“Sabato 16 marzo, ricorrendo il 46° doloroso anniversario della strage di via Fani, quando un commandos di terroristi annientò la scorta dell’on Prof. Aldo Moro, presidente della DC, rapendolo contestualmente“. E’ quanto scrive in una nota il Prof. Calogero Centofanti, Presidente Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira. “Il Movimento, in memoria delle vittime, renderà omaggio al vicebrigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, alla guardia di pubblica sicurezza Giulio Rivera, al maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, all’appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci; indicendo, alle ore 09:02, in piazza Unione Europea, innanzi al monumento ai Caduti, una breve e significativa commemorazione”, prosegue la nota.

“Sono state invitate rappresentanze studentesche, delle Forze di Polizia e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Si procederà subito dopo, quindi, alla deposizione di un serto di fiori”, conclude Centofanti.

